Napoli in festa per la Coppa Italia, ma l'Oms bacchetta i tifosi: "Non è proprio il momento, siete degli sciagurati".

La vittoria della Coppa Italia ha mandato su di giri i tifosi del Napoli che a partire dalle ore 23 di mercoledì 17 giugno si sono riversati in piazza per dare il via ai festeggiamenti. Una notte di bagordi – ma anche di atti di violenza deprecabili – dove i supporters partenopei a tutto hanno pensato eccetto che alle misure di distanziamento sociale e all’uso della mascherina anti-Coronavirus.

Un atteggiamento che non va giù all’Oms. E a farlo presente è proprio Ranieri Guerra, direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che intervistato da Agorà commenta così le immagini della notte: “Sciagurati. Cosa vuole che le dica… Fa veramente male vedere queste immagini”.

L’Oms contro i tifosi del Napoli

I video che arrivano da Napoli fanno infuriare l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Ranieri Guerra ammette come sia ‘contento’ che ciò stia accadendo in un’area territoriale che non è stata fortemente colpita dal Coronavirus: “Grazie al brillante lavoro degli amministratori locali”, ma aggiunge in modo molto seccato che queste feste non sono concesse in questo momento.





“Però vi ricordo ancora quanto ha contato la partita dell’Atalanta, all’inizio dell’epidemia, per quanto riguarda l’impatto immediato”, ha sottolineato Ranieri Guerra ripensando al match Atalanta-Valencia giocato a febbraio a San Siro ritenuta una delle concause della diffusione del Coronavirus in Italia e Spagna.

Inoltre, il rappresentante Oms – apertamente contro i tifosi del Napoli – ribadisce come: “Non vorrei che riprendessimo comportamenti errati proprio nel momento in cui il Comitato Tecnico Scientifico ha cercato di accogliere le proposte della Figc per non limitare al massimo l’indotto del calcio nel nostro Paese, come sarebbe invece suggerito da scienza e coscienza medica”.