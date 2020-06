Un 82enne della Brianza spara al vicino per vecchi dissaporti legati alla strda in comune. La vittima è morta mezz'ora dopo in ospedale.

Nella giornata di sabatao 20 giugno, un 82enne della Brianza spara cinque colpi di pistola al suo vicino di casa. Il 58enne imprenditore agricolo è morto in ospedale mezz’ora dopo. Dietro al delitto ci sarebbero dei vecchi dissapori dovuti all’utiilizzo della strada in comune per la spazzatura.

Brianza, spara 5 colpi al vicino

Un 82enne residente a Misinto, nella Brianza spara cinque colpi con la sua Beretta calibro 7.65 al vicino. L’omicidio è avvenuto verso le 17.30 di sabato 20 giugno in una strada tranquilla e residenziale.

La vittima si chiamaca Bruno Piuri, 58enne impenditore agricolo originario di Saronno, ma residente con moglie e figlia 26enne nel brianzolo.

Le condizioni di Piuri sono subito apparsi gravi: l’ambulanza lo ha trasportato d’urgenza in ospedale, dove è morto mezz’ora dopo.





Colpa della strada

La Beretta era detenuta legalmente dal pensionato, ma la sua fedina penale risulta immacolata, così come quella della vittima.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, pare che dietro all’omicidio ci siano vecchi rancori legati all’uso comune di una strada che avrebbe creato dissapori negli anni precedenti.

I vicini che hanno chiamato i soccorsi hanno descritto l’ex muratore vedovo e ormai in pensione come una perosna molto riservata, ma dai modi burberi, tanto da non salutare mai i suoi vicini. Le liti tra i due vicini non erano insolite, ma questa volta pare che l’utilizzo dei mezzi autospurghi chimato dal 58enne avrebbe scatenato l’ira dell’82enne.