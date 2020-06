La provincia di Ascoli Piceno non registra dal 13 giugno nuovi casi di coronavirus, diventando così città covid free.

Ad Ascoli Piceno non ci sono più casi di positivi al coronavirus, e anche gli ultimi due rimasti sono risultati negativi al doppio tampone lo scorso venerdì 26 giugno. Ad oggi è l’unica provinvia marchigiana a non aver registrato casi covid nell’arco di 40 giorni, diventando covid free.

Dall’inizio della pandemia si sono registrati 290 positivi e 13 decessi.



Ascoli Piceno, nessun positivo al coronavirus

Ascoli Piceno da due settimane non registra nuovi casi positivi al coronavirus, ed è di venerdì 26 giugno la notizia che conferma il suo status di provincia libera dal covid.

Lo scorso venerdì, infatti, il doppio tampone è risultato negativo per gli ultimi due pazienti risultati positivi prima del 13 giugno, quando la provincia è diventata covid free. Una conquista per il Piceno che è l’unica provincia marchigiana a non registrare da 40 giorni nuovi casi e cittadini ancora malati negli ospedali.

Ultimo contagio

Nella provincia, l’ultimo contagio risale al 13 maggio, poi l’iter stabilito dall’Oms di 28 giorni senza nuovi casi, arco di tempo che certifica l’assenza dell’epidemia in un dato luogo e conferisce lo status di covid free.

Prima di allora, i dati registravano 290 casi covid da quando ha avuto inizio la pandemia, con “soli” 13 decessi in 4 mesi e 277 guariti. Complessivamente, nella regione i dati aggiornati al 28 giugno rilevano 6.785 casi, di cui solo 9 persone sono ancora ricoverate nelle strutture sanitarie marchigiane, 5.447 guarite perfettamente e 991 decessi.