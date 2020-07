Una barista di Roccarainola, nel napoletano, è risultata positiva al coronavirus. Le autorità anno disposto la chiusura del locale dove lavorava.

Una barista residente nel comune di Roccarainola, in provincia di Napoli, è risultata positiva al coronavirus nella giornata del 1° luglio. La conferma è arrivata direttamente dal sindaco del piccolo comune dell’alto nolano, Giuseppe Russo, che ha altresì confermato l’esito negativo dei tamponi effettuati su famigliari della donna.

Contestualmente, le autorità hanno disposto la chiusura del locale dove la barista lavorava sito nella frazione di Polvica del comune confinante di San Felice a Cancello, in provincia di Caserta.





Coronavirus, barista positiva a Napoli

L’annuncio della positività della donna è stato pubblicato direttamente sulla pagina social del comune, dove si può leggere: “Carissimi concittadini, purtroppo debbo informarvi che ieri siamo venuti a conoscenza di un altro caso di positività al COVID-19″.

Il sindaco Russo ha inoltre specificato come: “Lo stesso test, effettuato sulla figlia e sul compagno, ha avuto esito negativo. Tutti sono stati messi in quarantena. Vi terremmo aggiornati sul l’evolversi della situazione”.

Sull’episodio è intervenuto anche il primo cittadino di San Felice a Cancello, Giovanni Ferrara, che sempre su Facebook ha spiegato: “Si tratta di una persona residente nel Comune di Roccarainola ma che lavora in un bar ubicato a Polvica.

Siamo in contatto con il Sindaco di Roccarainola e con l’ASL per ulteriori aggiornamenti e indicazioni, al fine di gestire al meglio la situazione. Per il momento consiglio a tutti i cittadini che possano esser stati in contatto con questa persona di riguardarsi”. Nel frattempo, le autorità sanitarie e le forze dell’ordine hanno provveduto a chiudere l’esercizio commerciale e a delimitarne il perimetro per motivi precauzionali.