Coronavirus in Lombardia: 94.651 casi totali e 12 morti in più

Regione Lombardia ha reso noto il bilancio dell'emergenza coronavirus aggiornato a mercoledì 8 luglio, che sale di 71 nuovi casi e 12 morti.

Come di consueto, gli amministratori regionali hanno reso noto il bilancio dell’emergenza coronavirus in Lombardia aggiornato a mercoledì 8 luglio. Rispetto alla giornata precedente sono stati registrati 71 casi positivi, 12 decessi e 673 guarigioni/dimissioni in più, che portano il totale complessivo dall’inizio della pandemia nella regione a 94.651 contagi, 16.725 morti e 69.466 guariti.

Dei 71 nuovi contagi inoltre, 23 risultano debolmente positivi mentre 24 sono stati individuati a seguito del test sierologico.

Coronavirus, il bilancio in Lombardia

Assieme ai dati generali della regione sono stati diffusi anche quelli relativi alle singole province, che continuano a seguire un’evoluzione stabile in continuità con i giorni precedenti. In particolare, la provincia con il maggior incremento registrato risulta essere quella di Bergamo, con 30 nuovi casi nelle ultime 24 ore.

Segue Brescia con 9 nuovi positivi, Lodi e Mantova con 4 casi a testa, Cremona con 3, Como con 2 e infine Sondrio, Varese, Pavia, Lecco e Monza e Brianza con un caso di coronavirus ciascuna. Si segnala inoltre un calo dei ricoveri di 18 unità, di cui 2 in terapia intensiva, mentre i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 10.675.