In base alla nuova ordinanza emessa l'8 luglio 2020 in Puglia sarà possibile recarsi al ristorante con amici senza rispettare il distanziamento.

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha firmato una nuova ordinanza volta ad alleggerire le norme anti coronavirus e ad integrare e aggiornare le linee guida regionali in vigore per la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali. In particolare il testo contiene novità che riguardano la ristorazione, il settore del wedding e quello ricettivo operative a partire dall’8 luglio 2020.

Nuova ordinanza in Puglia

Nel dettaglio, la deroga al distanziamento sociale già prevista per i congiunti viene estesa a tutte le persone con le quali si intrattengano relazioni sociali abituali (frequentatori/commensali abituali). Afferendo così tale circostanza all’esclusiva responsabilità individuale dei soggetti interessati. Ciò vuol dire che sarà possibile all’interno dei ristoranti non mantenere la distanza di un metro tra amici che si frequentano abitualmente.

Il provvedimento intende poi disciplinare l’utilizzo dei mezzi di trasporto privati consentendo che a bordo di essi, seppur muniti di mascherine a protezione delle vie respiratorie, possano viaggiare, nel numero massimo previsto dalla carta di circolazione, conviventi, congiunti o frequentatori/commensali abituali.

Anche quando si viaggerà in macchina con amici o frequentatori abituali sarà quindi concessa una deroga al distanziamento sociale. Le persone a bordo del mezzo non dovranno cioè mantenersi ad una distanza di sicurezza interpersonale ma, se munite di mascherina a protezione dei canali di trasmissione del coronavirus, potranno viaggiare vicine.