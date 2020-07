Ben 50 persone sottoposte a tampone per via di un imprenditore positivo al Covid in Veneto, sospetto nuovo focolaio nella Regione.

Nuovo possibile focolaio di Covid in Veneto, a seguito della positività di un imprenditore: è il secondo in tutta la Regione dopo quello della Laserjet di Pojana Maggiore. Ben 50 persone a lui collegate hanno ricevuto il tampone per accertarne il contagio o meno.

Veneto, nuovo focolaio di Covid?

Non si hanno notizie certe in merito allo sviluppo della vicenda, né riguardo a ulteriori casi di Coronavirus collegati all’imprenditore veneto. L’uomo gestisce un’azienda famosa a Mira, provincia di Venezia, ed era appena tornato dall’Africa, dove si trovava per motivi di lavoro, quando è stato accertato come positivo alla pandemia.

L’imprenditore, prima di partire, si era sottoposto al test per Coronavirus ma ne era risultato negativo. Era dunque convinto di non contagiare nessuno ma una volta atterrato, le autorità sanitarie aeroportuali lo hanno fermato per alcune anomalie. Accertato come caso asintomatico, ha subito avvisato il suo medico di base e dichiarato di aver partecipato a una cena la settimana precedente alla partenza, a Riviera del Brenta.

Indagini su 50 persone

I commensali sono dunque ora nel mirino dell’Usl, che sta svolgendo un’indagine epidemiologica per capire se si possa trattare di un nuovo focolaio o di casi isolati. L’ipotesi è quella del possibile contagio durante l’evento sociale ma non vi sono ancora certezze in merito.

In Veneto sono tra i nuovi casi di Coronavirus c’è quello di una bambina di 1 anno, ma rispetto ai dati registrati il 7 luglio 2020 non si riportano ulteriori decessi nella Regione.

L’allerta rimane alta per il possibile nuovo focolaio, che si spera possa risolversi in un nulla di fatto.