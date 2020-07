Se ci si alza dal posto la mascherina è obbligatoria: questa la nuova regola dettata dal Cts per la riapertura della scuola.

Il prossimo 14 settembre riaprirà ufficialmente la scuola, sebbene in alcune aree territoriali questa data è anticipata o posticipata. A due mesi dal rientro in classe sono ancora tantissimi i dubbi su come ci si dovrà comportare in tempi di pandemia da Coronavirus.

L’emergenza sanitaria ha mutato atteggiamenti e comportamenti della quotidianità. E intaccherà, ancor di più, sul comparto scuola che già ne ha risentito con la DaD (didattica a distanza). Intanto, il Cts ritorna sull’argomento mascherina a scuola.

Per il Comitato Tecnico Scientifico non ci sono dubbi: gli studenti dovranno indossare sempre la mascherina quando si alzeranno dal banco. La norma, sebbene non ancora ufficiale, pare che sia scritta in un parere inviato al ministero dal Comitato tecnico scientifico.

Mascherina a scuola: come funziona?

Anche perché al momento, per la riapertura della scuola, si sta cercando di comprendere al meglio se la distanza debba essere reputata "statica" o "dinamica". Ovvero, se questa debba essere presa in esame solo quando gli studenti sono seduti al banco o anche mentre sono in movimento. Di certo, però, la mascherina obbligatoria quando ci si alza dal posto potrebbe risolvere diverse problematiche a chi ha il compito di gestire al meglio questa situazione: i presidi italiani.





L’obbligatorietà della mascherina quando ci si sposta dall’aula garantirebbe la sicurezza dei ragazzi con il dispositivo di protezione. Ma darebbe anche più libertà di manovra ai presidi, alle prese con le misure delle distanze tra i banchi nelle aule, spesso troppo piccole, da gestire.

L’iniziativa della Chiesa di Roma

Intanto, la Chiesa di Roma ha avviato un’iniziativa per aiutare concretamente nell’agevolazione della riapertura della scuola.La diocesi capitolina vuole mettere a disposizione delle classi spazi utilizzati per il catechismo e locali parrocchiali.