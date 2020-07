Coinvolti nell'esplosione di gas una donna ed un uomo che è stato trasportato d'urgenza in eliambulanza. Gravi le condizioni.

Si deve con tutta probabilità al malfunzionamento di una cucina a gas la violenta esplosione causata ieri pomeriggio 12 giugno a Montemiletto in provincia di Avellino. Le due vittime dell‘incidente domestico occorso in una villetta della frazione Montaperto sono una coppia di coniugi, una donna di 50 anni e suo marito 52enne entrambi trasportati all‘Ospedale ‘Moscati’di Avellino.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano e i Vigili del Fuoco della locale stazione di Avellino i quali hanno celermente messo in sicurezza l’abitato e scongiurato il peggio nel vicinato. Lo scorso anno a Lecce perse la vita un uomo a causa di una forte deflagrazione avvenuta in una casa vacanze.

Esplosione di gas nell’avellinese

Ad aver la peggio il marito, le cui condizioni apparse già gravi non appena ospedalizzato, hanno avuto un peggioramento nella notte. I sanitari, viste le condizioni dell’uomo, hanno deciso che fosse necessario il ricovero d’urgenza in qualche centro specializzato in gravi ustioni. Il personale medico ha preparato tutto il necessario e nella notte la vittima è stato trasportarlo d’urgenza in eliambulanza al Centro grandi ustionati di Brindisi.

La donna ha riportato ustioni agli arti ma, stando alle ultime informazioni, sarebbe fuori pericolo di vita. Lo scorso 26 giugno un violento incidente domestico vide coinvolta una donna a Napoli: la donna di 55 anni – originaria dello Sri Lanka e residente nell’appartamento – risultò gravemente ferita a seguito dello scoppio dovuto alla fuga di gas.