Un'auto è volata in un burrone di 100 metri: drammatico incidente a Reggio Calabria. Sono due le vittime.

Ancora sangue per le strade. Questa volta, però, a causare il gravissimo incidente non è stato né l’alcol né la droga: nella serata di domenica 12 luglio, di rientro dalla montagna, una coppia è morta sul colpo a Reggio Calabria. In zona Santa Domenica, alle porte della città tornando dall’Aspromonte, un’auto – ancora per cause da accertare – è finita in un burrone di cento metri.

Nulla da fare per i due passeggeri, un uomo e una donna, che sono morti sul colpo.

Il dramma si è consumato in località Terreti intorno alle ore 19:45: le due vittime, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, stavano viaggiando da Santa Domenica in direzione Reggio Calabria città. Improvvisamente, chi guidava avrebbe perso il controllo del proprio veicolo: l’auto, anche a causa dell’assenza dei parapetti, sarebbe finita come una scheggia impazzita nel fondo del dirupo.

Incidente a Reggio Calabria

Le ricerche dei corpi delle due vittime sono andate avanti per molte ore. Solo poco prima della mezzanotte, infatti, si è concluso il lavoro dei vigili del fuoco che hanno ritrovato non solo il corpo della donna – già rinvenuto poco dopo il drammatico incidente di Reggio Calabria – ma anche dell’uomo che presumibilmente era alla guida.



Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica per capire cosa possa aver portato il veicolo a sbandare così violentemente: l’auto, secondo i rilievi, avrebbe prima impattato contro un muro per poi finire dentro un burrone di 100 metri.