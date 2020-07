Bimba di 7 anni positiva al Coronavirus a Vicenza, chiuso il centro estivo dove si era recata finché non ha mostrato sintomi della malattia.

Vicenza, bimba positiva al Coronavirus dopo essere stata sottoposta a tampone. La piccola era iscritta al centro estivo dell’Istituto Tonolli di Sandrigo, nella provincia vicentina, che ora si trova chiuso dall’Ulss 8 Berica e il Comune, in accordo con la direzione della scuola.

Vicenza, bimba positiva al Coronavirus

Saranno da due a cinque i giorni di chiusura del centro estivo a Vicenza, secondo le norme anti contagio attualmente in vigore. Tale scelta si applica ogni volta che viene dichiarato un positivo in un luogo pubblico, di aggregazione, come quello dell’Istituto Tonolli.

Si procederà dunque con la disinfezione e sanificazione di tutti gli ambienti, mentre il Nucleo Operativo Covid del Servizio di igiene e sanità pubblica dell’Ulss ha avviato le indagini per risalire ai contatti della bimba. La piccola, di soli sette anni, si trova ora in isolamento domiciliare ma sembra che non ci siano ulteriori positivi collegati al suo caso.

Bambini positivi, una anche a Latina

L’ultimo giorno di presenza al centro estivo è martedì 7 luglio 2020: “A questo riguardo è da sottolineare che dalle verifiche effettuate”, spiega l’Ulss, “risultano correttamente applicate presso la scuola tutte le misure utili al contenimento del contagio, in particolare l’organizzazione delle attività per piccoli gruppi”.

Positiva al Coronavirus anche una bambina di 9 anni, in provincia di Latina, Roma. La piccola è la nipote di una coppia di Formia, la quale famiglia risulta contagiata ed è stata oggetto di screening assieme a 25 persone.

Sembra che fosse venuta a contatto con i suoi cugini ma le sue condizioni di salute sono fortunatamente stabili e non gravi.