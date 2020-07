Come scritto sul bollettino condiviso dallo Spallanzani, i pazienti con coronavirus presenti nella stuttura sono 56 di cui 3 in terapia intensiva.

Come di consueto l’Istituto Spallanzani ha diramato il bollettino medico relativo al numero dei casi positivi al coronavirus presenti nella struttura al 18 luglio 2020: si tratta di 56 pazienti di cui 3 ricoverati in terapia intensiva, un numero in continuo calo.

Coronavirus: bollettino Spallanzani del 18 luglio

In totale le persone ricoverate presso l’Istituto Nazionale di Malattie Infettive sono 67. Oltre alle 56 positive ve ne sono 11 sottoposte ad indagini. Dall’inizio dell’epidemia i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture territoriali sono stati 527. Osservando invece il computo totale dei casi del Lazio presente nel bilancio nazionale del giorno precedente si evince che gli attualmente positivi sono in totale 852.

Di questi 175 sono in degenza ordinaria, 9 in terapia intensiva e 668 in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi. Quanto ai decessi se ne contano 849.

Tra i pazienti ricoverati allo Spallanzani vi è anche l’uomo del Bangladesh che, nonostante avesse febbre e dolori muscolari, sintomi dell’infezione, si è comunque recato al lavoro presso uno stabilimento balneare di Ostia.

Se i dipendenti e i gestori del locale in questione, il bar-ristorante del lido La Vela, sono risultati tutti negativi, 6 coinquilini del soggetto hanno contratto l’infezione.

Una circostanza che la Regione, tramite l’assessore alla Salute Alessio D’Amato, ha definito grave. Sempre l’amministrazione ha fatto sapere di aver avviato un’indagine epidemiologica e di aver proceduto alla chiusura di un’altra attività di ristorazione in zona di Acilia.