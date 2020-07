Nella settimana che va dal 20 al 26 luglio torna la stagione estiva: le previsioni meteo parlano di caldo africano su tutta l'Italia.

L’anomalia del mese di luglio dovrebbe essere terminata: niente più perturbazioni e forti rovesci in tutta Italia, ma finalmente caldo estivo. In un anno particolare come quello 2020, in cui molti sono costretti a rinunciare alle ferie estive a causa della pandemia da Coronavirus, la pioggia è forse più apprezzata.

Ma le previsioni meteo per la settimana che va dal 20 al 26 luglio non lascia spazio a particolari interpretazioni: in tutta la penisola torna il caldo torrido e africano. In molte località si arriverà a toccare temperature superiori ai 40 gradi.

Previsioni meteo dal 20 al 26 luglio: caldo africano

Secondo i meteorologi le temperature più elevate si avranno tra la giornata del 21 e del 23 luglio quando in tutta Italia si avrà caldo e afa. Qualche temporale, nel corso della settimana, potrebbe registrarsi solo lungo l’arco alpino mentre per il resto della settimana si avranno temperature in linea con il mese di luglio. Anche se qualche variazione si registrerà nel fine settimana: a partire da venerdì, infatti, l’alta pressione comincerà a perdere vigore nelle regioni del Nord dove si registrerà qualche temporale sparso.

Il grande caldo, secondo le previsioni meteo per la settimana che va dal 20 al 26 luglio, resisterà invece al Sud: tutte le Regioni del Mezzogiorno potranno godere di un fine settimana prevalentemente estivo con giornate all’insegna del mare. Il caldo africano porterà le temperature a toccare quota 40 gradi. Un sollievo per gli imprenditori del settore turistico che nell’ultimo weekend hanno dovuto fare i conti non solo con il Coronavirus ma anche con forti temporali soprattutto in Sicilia, Calabria e Puglia.