Du gemelle partoriscono nello stesso giorno a Napoli. Un evento più unico che raro, come dichiarato dai medici del Vanvitelli.

A Casoria, nel napoletano, due gemelle di 28 anni partoriscono nello stesso giorno due maschietti. Il duplice parto è avvenuto al Policlinico Vanvitelli nella notte tra venerdì 24 luglio e sabato 25, dove i piccoli sono venuto al mondo a poche ore di distanza.

L’entusiasmo dell’ospedale: “Felici di aver partecipato a questo evnto più unico che raro”.

Gemelle partoriscono a Napoli: tutto nello stesso giorno

A Casoria, in provincia di Napoli, due gemelle partoriscono due maschietti nello stesso giorno. Può sembrare un miracolo, ma si sa che quando c’è di mezzo la vita, può succedere di tutto.

Stefania e Assunta Del Mondo, entrambe neo mamme 28enni, hanno vissuto molte esperienze insieme, ma mai avrebbero pensato di condividere anche la gioia più grande del parto.

Il lieto evento è avvenuto con successo al Policnico dell’università Vanivitelli, sotto la guida del prof Nicola Colaurci. I piccoli Lorenzo e Carmine sono nati rispettivamente alle 23.30 del 24 luglio e alle 3.51 del 25 luglio. Nonostante siano nati a poche ore di distanza, per entrambi è come essere nati nello stesso giorno.



Tanto entusiamo

Nell’ospedale il lieto evento ha portato una nuova sferzata di entusiasmo e gioia, come afferma lo stesso Colaurci: “Con grande entusiasmo partecipiamo alla gioia delle famiglie per la nascita dei due piccoli uniti dal destino proprio come le loro mamme”.

“Un lieto evento più unico che raro a cui abbiamo avuto il piacere di assistere“, continua il direttore di ginecologia. “Alla Vanvitelli siamo sempre felici di assistere le future mamme, mettere a loro diaposizione la professionalità del nostro personale e strutture all’avangurdia per assistere al meglio i loro neonati!”.