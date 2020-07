Un Ferragosto con la pioggia non se lo augura nessuno. Eppure, è quanto potrebbe accadere, secondo i meteorologi. Ecco perché.

Sul fronte del meteo, l’estate potrebbe riservare temporali a sorpresa a ridosso di Ferragosto. Certo, il tempo perché tutto cambi c’è: eppure i meteorologi ritengono che il maltempo potrebbe rovinare le vacanze degli italiani. Lo dimostrerebbe le elaborazioni del tempo fatte dal 7 al 15 agosto, proprio a ridosso di Ferragosto.

Meteo d’estate: temporali a Ferragosto

Stando ai dati elaborati dai meteorologi, nella seconda settimana di agosto, le temperature potrebbero subire un brusco calo. Lo spazio, che ora è occupato dall’anticiclone africano, potrebbe essere invaso da perturbazioni atlantiche. Sono queste, infatti, la causa di rovesci abbondanti. Nel caso specifico, i meteorologi non si meravigliano se queste perturbazioni potranno causare grandinate diffuse e un brusco calo della temperatura, dell’ordine di 7 gradi.

Le bizze del tempo potrebbero contribuire a far desistere gli italiani dalle partenze.

Quali sorprese riserva agosto?

Per ora, le corrente dell’anticiclone sta garantendo sole e belle giornate su tutta la Penisola. Il tempo attuale favorisce gli spostamenti. In tanti, si stanno muovendo sui litorali per trascorrere un periodo di tranquillità dopo i mesi precedenti. Gli italiani desiderano evadere dalla realtà: chi può è già partito, altri stanno pianificando le ferie per godersi di belle giornate a ridosso di Ferragosto.





Eppure, se confermate, le previsioni meteo lanciano un allarme, che suona anche come un invito: meglio approfittare del bel tempo adesso piuttosto che rimandare. Chi non può farlo, non può fare altro che sperare nella clemenza del tempo. Come dimostrato in passato, i rovesci estivi sono molto violenti.

Nessuno si augura di dover affrontare l’ennesimo nubifragio della Penisola.