Thiene: uomo molesta due ragazze, nella bici un ordigno bellico

A Thiene un uomo molesta due ragazze e viene fermato dalla Polizia. Nel cestino della sua bicicletta, gli agenti trovano un ordigno bellico.

Un uomo molesta due ragazze di 20 anni a Thiene, provincia di Vicenza, ma ciò che scoprono gli agenti di Polizia ha dell’incredibile. Il 60enne, in pantaloncini rosa e maglietta mimetica, si era recato presso un campetto da calcio alle scuole Ferrarin, dove alcuni giovani stavano giocando.

Uomo molesta due ragazze

Aggregatosi al gruppetto, l’uomo ha iniziato a mostrare comportamenti molto particolari nei confronti dei ragazzi, per poi rivolgere le sue attenzioni su due ragazze, che stavano assistendo alla partita. Una delle due è scoppiata in lacrime ma lui non ha smesso di molestarle sino all’arrivo della Polizia.

Lo hanno fermato mentre si stava allontanando in bicicletta e ha dato in escandescenze una volta portato in caserma, per il riconoscimento. Gli agenti hanno poi perquisito il mezzo dell’uomo per trovare niente di meno che un ordigno bellico inespoloso, nel cestino di questa, di fabbricazione straniera e databile intorno alla Seconda Guerra Mondiale.

Un ordigno nella bicicletta

La Polizia ha subito fatto chiudere via dei Tigli, allertato il magistrato, chiesto l’intervento degli artificieri e dei vigili del fuoco. Non c’è stata alcuna evacuazione dalle case circostanti, anche se rimane tutt’ora interdetto l’accesso alle auto e a chi non risiede nell’area. Al momento sono ancora in corso le indagini sulla vicenda e l’origine della bomba, mentre si procede con gli interrogatori ai ragazzi.

In questa occasione, sono intervenute le forze dell’ordine, ma non è sempre così: il caso risale a gennaio 2020, quando un uomo maghrebino di 43 ha molestato due ragazzine a Desenzano, di fronte al parcheggio della scuola elementare di Ponte San Marco. I presenti si sono fatti giustizia da soli, pestandolo a sangue e lasciandolo per terra.