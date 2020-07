Raddoppia il dato dei contagi da Coronavirus in Regione Campania: nell'ultimo mese si è passati da 115 a 236.

Il Coronavirus in Campania preoccupa oltremodo Vincenzo De Luca. Il governatore della Regione, alle prese con le elezioni di settembre per essere riconfermato al vertice, deve fare i conti con un aumento dei casi alquanto preoccupante: il Covid, nella principale area del Mezzogiorno, sembra essere ‘tornato’.

Fortunatamente, però, spesso e volentieri si tratta di isolati cluster (ovvero focolai) che le autorità sanitarie territoriali stanno riuscendo a controllare. Ma è indubbio un dato: i contagi da Coronavirus, nella Regione Campania, sono raddoppiati dal mese di giugno a luglio. Un incremento preoccupante che rischia di giungere a una situazione fuori controllo nelle prossime settimane.

I contagi da Coronavirus in Campania

I numeri, che quotidianamente vengono snocciolati sia con il bollettino nazionale che con quello regionale, parlano chiaro: si è passati da 115 casi registrati a giugno a quota 236 di lunedì 27 luglio. Un bilancio che, negli ultimi trenta giorni, è andato lievitando: i 14 contagiati registrati nell’ultimo bilancio regionale il numero degli attualmente positivi è arrivato a 365, quasi il triplo rispetto ai 125 del 20 giugno.

La curva dei contagi da Coronavirus in Campania, dunque, mostra nuovamente un profilo “esponenziale”. Ciò è causata certamente da un allentamento del rispetto delle precauzioni previste dal Governo e dalla Regione come per esempio: l’uso di mascherine, il distanziamento sociale di un metro e il frequente lavaggio delle mani. Per questo motivo, nei giorni scorsi, De Luca è passato al contrattacco rendendo obbligatoria la mascherina: chi non la indossa rischia una multa salatissima (1000 euro di sanzione amministrativa).