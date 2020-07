Guardia giurata uccide la compagna e si toglie a vita: tragedia a Vinovo

Uccide l'ex compagna sul pianerottolo per poi suicidarsi con la pistola di servizio: autore del gesto è una guardia giurata di Vinovo.

Tragedia a Vinovo, comune in provincia di Torino, dove nella giornata di venerdì 31 luglio 2020 si è consumato un omicidio-suicidio: una guardia giurata ha ucciso la sua ex compagna per poi rivolgere una pistola contro di sé e uccidersi.

Guardia giurata uccide la compagna

Il dramma ha avuto luogo intorno alle 13 in via Tetti Rosa. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo, Gianfranco Trafficante (48 anni), avrebbe ucciso con diversi colpi di pistola la ex compagna, Emanuela Urso (44 anni) al culmine di una lite. Poi avrebbe rivolto l’arma, quella di servizio, contro se stesso uccidendosi.

Ad allertare le forze dell’ordine sono stati i vicini di casa dopo aver sentito urla e spari.

I Carabinieri della compagnia di Moncalieri, giunti prontamente sul posto insieme ai sanitari del 118, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della coppia. Stando al racconto di alcuni testimoni i due si erano lasciati dopo una relazione di circa una decina d’anni: la non rassegnazione al termine della storia potrebbe quindi essere una delle cause che hanno portato l’uomo a compiere il tragico gesto.

Arrivati presso l’abitazione, la madre e il padre di Emanuela hanno insultato il fratello dell’omicida in un momento di rabbia.

Quest’ultimo ha sferrato un calcio in faccia al padre della vittima costringendo un Carabiniere a intervenire per placare gli animi. Il militare è anche rimasto ferito nella colluttazione.