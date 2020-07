Tragedia ad Aprilia: un uomo spara alla moglie e poi si toglie la vita. Disposta l'autopsia.

Omicidio suicidio ad Aprilia, in provincia di Latina. La tragedia si è consumata in una casa di via Chiascio, in località Fossignano, dove vivevano marito e moglie, nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 Luglio. Una notte di vero terrore anche per i vicini di casa, che hanno sentito gli spari e non hanno subito capito da dove venivano e cosa stava succedendo.

Le forze dell’ordine sono convinte si tratti di un omicidio suicidio, ma non si hanno ulteriori dettagli per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.

Omicidio suicidio ad Aprilia

Era la notte tra il 16 e il 17 Luglio, quando in via Chiascio, a Fossignano, diverse persone hanno udito degli spari. Una notte di grande terrore avvenuta ad Aprilia, in provincia di Latina, che ha lasciato tutti gli abitanti senza parole.

Marito e moglie, sulla quarantina, sono stati trovati morti nella loro abitazione. L’ipotesi più avvalorata, al momento, è quella dell’omicidio suicidio. L’uomo avrebbe sparato alla moglie, per poi decidere di togliersi la vita.





I residenti hanno dichiarato di aver sentito gli spari.

Sul posto sono arrivati il personale sanitario del 118 e i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto tutti i rilievi scientifici necessari. Sono stati svolti tutti gli accertamenti necessari per valutare la situazione e al momento i militari dell’Arma, coordinati dalla Procura, stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto è accaduto la scorsa notte. Le due salme sono state subito trasferite in obitorio e sono a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’autopsia.

Solo poche ore prima, un simile episodio si è verificato anche a Parma, dove un uomo ha ucciso la moglie prima di togliersi la vita.