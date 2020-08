Le autorità competenti hanno reso noto il bilancio dei nuovi casi di coronavirus registratisi sabato 1 agosto 2020.

Il Ministero della Salute, insieme all’Istituto Superiore di Sanità e alle singole amministrazioni regionali, ha diramato il bilancio dei contagi da coronavirus aggiornato a sabato 1 agosto 2020. Rispetto alla giornata precedente si sono registrati 295 casi positivi, 5 decessi e 255 guarigioni/dimissioni.

Coronavirus: bilancio dell’1 agosto 2020

Con queste cifre il totale delle persone diagnosticate positive dall’inizio dell’epidemia è salito a 247.832, quello relativo alle vittime a 35.146 e quello delle dimissioni/guarigioni a 200.229. Quanto invece al numero degli attualmente positivi presenti sul suolo nazionale esso ammonta a 12.457.

La stragrande maggioranza degli infetti, pari a 11.709, si trova in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi, 705sono invece ricoverati e 43 sono intubati in terapia intensiva.

Rispetto al giorno precedente il primo dato è diminuito di 11 unità mentre il secondo è aumentato di 2.

I tamponi effettuati dallo scoppio della pandemia sono 6.880.996 per un totale di 4.093.572 casi testati. Quelli processati nel corso della giornata sono pari a 60.383.

Quanto al dato territoriale, la regione più colpita rimane la Lombardia, che dallo scoppio della pandemia ha registrato 96.274 casi con un incremento giornaliero pari a 55 unità. Seguono poi Piemonte, Emilia-Romagna Veneto Toscana e Liguria che hanno tutte oltre 10 mila contagi.

Due regioni senza casi positivi

Sono due le regioni che non hanno registrato alcun caso positivo, ovvero Valle d’Aosta e Basilicata, a cui va aggiunta la provincia autonoma di Trento.

Quelle che hanno riscontrato incrementi minimi compresi tra 1 e 5 unità sono Marche (+5), Abruzzo (+5), Calabria (+3, numero derivato dallo screening di 79 migranti a Crotone) e Molise (+2).

L’Emilia-Romagna comunica un ricalcolo

La regione emiliano-romagnola ha segnalato un errore nella cifra totale dei tamponi inserita nella giornata precedente, specificando che il numero corretto è pari a 655.330 e non a 662.830. Per motivi tecnici si comunica inoltre che non è possibile inserire nella tabella la giusta cifra dei test processati sabato 1 agosto che, contrariamente a quanto scritto nella riga corrispondente, sono pari a 10.411.

Il totale nazionale dei tamponi in tale data è quindi di 60.383.