Gli infermieri contro Matteo Salvini su Facebook: agli operatori non va giù la politica anti-mascherina del leader della Lega.

La lotta di Matteo Salvini alla ‘mascherina’ continua a far discutere: nella giornata di domenica 2 agosto, a Milano Marittima, ha anche proposto a un ragazzino di sfilarsela mentre era sul palco a parlare. L’ennesima conferma sul fatto che, per il senatore leghista, questo dispositivo di protezione individuale sia inutile e dannoso.

Ma in tempi di pandemia è necessario usare tutte le accortezze del caso. Lo ribadiscono, ancora una volta, anche gli infermieri che con un post su Facebook si sono scagliati contro Matteo Salvini. A lanciare le accuse nei confronti del leader del Carroccio è stato per primo l’infermiere Paolo Baldini, 48 anni, del Niguarda.

Infermieri contro Salvini

“Caro senatore Salvini, Lei ha dichiarato che non mette la mascherina. Io a differenza sua la mascherina la metto.Perché un decreto della presidenza del consiglio dice che va messa. Perché chi ha le competenze e la conoscenza per dirmi cosa fare mi dice che la devo indossare. Perché io a differenza sua non ho un’immunità parlamentare e non sono al di sopra della legge e se non la indosso ne rispondo agli organi competenti.

Perché io a differenza sua ho rispetto per i 35.112 italiani morti e per le loro famiglie…”. Questo il messaggio su Facebook diventato virale in pochi giorni. A fargli da eco un collega di Brescia.

Stefano Caldana spiega di mettere la mascherina perché: “A differenza sua ho rispetto per chi si è ammalato e per chi ha perso il lavoro a causa di questa pandemia. Perché io a differenza sua ho rispetto per i milioni di italiani che sono stati a casa ed hanno rinunciato alla propria libertà per un senso civico ed un bene comune.

Perché io a differenza sua,purtroppo,ho visto cosa può fare questo virus e non ho nessuna voglia di tornare in quell’incubo. Nessuna.Proprio nessuna. Io non sono Salvini. Io ci metto la faccia e spero di non essere l’unico”.