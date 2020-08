Una donna ha scoperto dopo tre giorni che la madre, ricoverata in ospedale, era morta: la struttura non l'aveva avvisata.

Si era recata all’ospedale di Venaria per portare i documenti necessari al trasferimento della madre in una residenza per anziani, ma una volta arrivata ha scoperto che la donna era già morta da tre giorni. Il nosocomio, al cui interno è stata aperta un’indagine per capire cosa sia accaduto, si era però dimenticato di avvisare la famiglia.

Donna morta da tre giorni in ospedale

Maria, 91 anni, era stata ricoverata all’ospedale di Rivoli il 2 luglio per polmonite e insufficienza respiratoria -non causata da coronavirus– per poi essere trasferita due giorni dopo a Venaria. Le figlie, Rosaria e Daniela, hanno però potuto farle visita soltanto due volte a causa delle norme anti contagio e rimanevano aggiornate sulle sue condizioni grazie ad una dottoressa che le chiamava ogni mattina.

Fino a quando nel weekend del 25-26 luglio non sono riuscite a parlare con nessuno: lunedì 27 Rosaria si è dunque recata nella struttura per sapere come stesse e portare dei documenti. Qui però ha scoperto che Maria era venuta meno nella notte tra venerdì e sabato, senza che nessuno l’avesse informata di nulla. “É una questione di rispetto per chi non c’è più e di umanità“, ha affermato dopo aver scritto una lettera all’azienda sanitaria per capire cosa sia successo e aver chiesto copia delle cartelle cliniche della madre.

“Mi sarebbe di conforto sapere se la mamma ha sofferto o se è mancata nel sonno. Ma forse chiedo troppo, forse si sono accorti alle 22 della sua morte, ma chissà quando è successo“, ha scritto nel testo. Da parte sua l’Asl ha spiegato che sabato 25 luglio il personale che ha preso servizio era erroneamente convinto che la famiglia fosse stata già avvisata. Si è quindi scusata con loro e ha provveduto affinché la struttura si mettesse in contatto con i parenti della donna.