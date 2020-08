In ambito cambiamento climatico, Legambiente organizza "La Carovana dei ghiacciai", un viaggio che permetterà il monitoraggio delle Alpi.

La “Carovana dei ghiacciai” di Legambiente

Legambiente ha deciso di organizzare con l’aiuto del Comitato Glacialogico Italiano la prima edizione de “La Carovana dei ghiacciai“. Dal 17 agosto al 4 settembre, questo viaggio avrà come obiettivo quello di monitorare la situazione dei vari ghiacciai alpini, fortemente colpiti negli ultimi decenni dal rialzo vertiginoso delle temperature e dal repentino cambiamento climatico.

Secondo quanto raccolto, dal 1850 ad oggi, si è registrato un aumento di 2 gradi sulle Alpi, il doppio rispetto alla media globale.

Nel 2019 nel settore alpino-valdostano è stato rilevato un arretramento delle fronti ghiacciali di ben 10 metri rispetto al 2018. Dati che hanno spinto Legambiente ad intervenire prima che la situazione degeneri.





Corsa contro il tempo

Nell’ambito del ChangeClimateChange, saranno sei le tappe attraverso le Alpi che vedranno protagonisti 10 ghiacciai.

Il Miage in Valle D’Aosta (17-18 agosto) e i quattro ghiacciai del Monte Rosa (19-22 agosto). I ghiacciai Forni e Sforzellina in Lombardia (23-26 agosto). Nella zona del Veneto- Trentino, i ghiacciai della Marmolada (27-29 agosto) equello di Fradusta in Trentino (30 agoisto-1 settembre). Si terminerà con il ghiacciaio del Montasio In Friuli-Venezia-Giulia (2-4 settembre).

Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente ha dichiarato: “I ghiacciai sono degli indicatori sensibilissimi del cambiamento climatico in atto e sono il primo campanello di allarme di un problema, quello dell’emergenza climatica, che ha una portata internazionale“.