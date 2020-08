Le masse d'aria sono in arrivo dal cuore del Sahara: colpiranno non solo la Sardegna, ma anche ulteriori territori italiani.

Aumento delle temperature in Sardegna, martoriata da una nuova ondata di calore. Nelle zone interne si prevede si raggiungeranno, addirittura, i 41-43 gradi. Un’allerta meteo da non sottovalutare. La protezione civile ha reso noto un bollettino riguardo il nuovo aumento di temperature che sconvolgerà l’isola a breve.

Per la precisione, l’ondata di calore è prevista per il prossimo 20 agosto. L’aumento sarà motivato dalle masse d’aria che giungeranno direttamente dal centro del Sahara. Si dirigeranno verso il mar Mediterraneo, per poi caricarsi di umidità, invadendo la penisola italiana, con conseguente aumento importante di temperatura.

Sardegna, vertiginoso aumento di temperature

Vertiginoso aumento di temperature in Sardegna. A salire saranno tanto le minime quanto le massime, raggiungendo picchi superiori ai 40 gradi, che saranno superati nelle zone interne con punte che andranno dai 41 ai 43 gradi.

In data 18 agosto le colonnine di mercurio in Sardegna hanno oscillato tra i 22 e i 34 gradi, ma dal 19 agosto è previsto un aumento di certo non indifferente. L’allerta comunque rimane massima riguardo gli incendi. La stessa protezione civile raccomanda attenzione soprattutto alle categorie più a rischio, quali gli anziani.

L’ondata di calore si ridurrà

L’ondata di calore, che interesserà un po’ tutta l’Italia in realtà, dovrebbe ridursi entro la fine di agosto, con un refrigerio. Tuttavia, l’ondata di calore che ci attende sarà molto dura. A esserne interessate, oltre alla Sardegna, anche la Sicilia, il sud Italia e alcune regioni del centro. In alcuni casi, la temperatura potrebbe quasi raggiungere il picco di 45 gradi.