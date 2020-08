Secondo l'ultimo monitoraggio dell'Iss l'età media dei contagiati da coronavirus in Italia si è abbassata da 35 a 30 anni nell'arco di una settimana.

Continua ad abbassarsi l’età dei contagiati da coronavirus in Italia, come mostrato dall’ultimo rapporto congiunto dell’Iss e del ministero della Salute che mostra come nell’arco di una sola settimana l’età media dei nuovi casi sia scesa da 35 a 30 anni (mentre alla fine di luglio era 40 anni), segno che a essere colpiti dal Covid-19 sono ora persone sempre più giovani rispetto alle fasi più calde della pandemia, quando erano gli anziani le principali vittime dell’emergenza sanitaria.





Coronavirus, si abbassa di nuovo l’età media

Nel documento delle autorità sanitarie si può leggere infatti: “In Italia, come in Europa e globalmente, si è verificata una transizione epidemiologica dell’epidemia da Sars-CoV-2 con un forte abbassamento dell’età mediana della popolazione che contrae l’infezione.

L’età mediana dei casi diagnosticati nell’ultima settimana è di 30 anni“.

Il monitoraggio conferma inoltre il recente aumento di nuovi casi registrati sul territorio italiano nelle ultime settimane, specificando tuttavia come almeno il 30% di questi sia riconducibile a contagi importati dall’estero; un riferimento ai numerosi focolai emersi a seguito di turisti rientrati in Italia dalle vacanze: “Si conferma un aumento nei nuovi casi segnalati in Italia per la terza settimana consecutiva con una incidenza cumulativa negli ultimi 14 giorni di 9.65 per 100 000 abitanti, in aumento e simile ai livelli osservati all’inizio di giugno.

La maggior parte dei casi è stata contratta sul territorio nazionale (risultano importati dall’estero il 28,3% dei nuovi casi diagnosticati nella settimana di monitoraggio)”.