Le parole del legale della famiglia Mondello dopo il ritrovamento di quello che quasi certamente è Gioele da parte di un volontario.

Dopo il ritrovamento dei resti che al 99,9% apparterrebbero al piccolo Gioele, il legale della famiglia Mondello non ha potuto non sottolineare che la credibilità dello Stato esca fortemente compromessa da questa vicenda. Dopo 17 giorni di ricerche da parte dei soccorritori, il figlio di Viviana Parisi sarebbe infatti stato trovato da un volontario che si era unito alla squadra soltanto poche ore prima.

Gioele: parla il legale della famiglia

L’avvocato Caudio Mondello, cugino del padre di Gioele e marito di Viviana Parisi, ha fatto notare come per ritrovare il bimbo la famiglia “ha dovuto fare affidamento sulle proprie forze e metterci una pezza“. Nonostante il dolore di fronte ad uno Stato a suo dire poco credibile, non ha mancato di ringraziare tutti i volontari “che ci hanno sostenuto col loro sudore ed amore: una Italia che ci restituisce speranza“.

Intanto nella zona intorno al luogo di ritrovamento delle ossa che quasi certamente appartengono al piccolo, le squadre in campo hanno rinvenuto altri resti umani. Utilizzando le motoseghe, gli addetti hanno infatti disboscato diverse zone a poche centinaia di metri da dove il carabiniere ha trovato i primi: si tratterebbe di alcune costole e scapole.

Ora il medico legale Elvira Spagnolo, la medesima che ha eseguito l’autopsia sul cadavere di Viviana Parisi, dovrà capire le cause di morte del bambino. Secondo quanto si apprende l’esame autoptico sarà svolto fra il pomeriggio di venerdì 21 e la mattina di sabato 22 agosto 2020. L’esame del Dna per il padre che consentirà di avere la certezza dell’identità del corpo ritrovato verrà invece eseguito giovedì 20