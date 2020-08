Dopo aver frequentato una spiaggia a Terracina, una ragazza è risultata positiva al coronavirus: il lido è stato temporaneamente chiuso.

Uno stabilimento balneare di Terracina è stato temporaneamente chiuso dopo che una ragazza che si trovava in spiaggia è risultata positiva al coronavirus. Le autorità hanno preso il provvedimento in via precauzionale per permettere la sanificazione.

Positiva al coronavirus in spiaggia a Terracina

Si tratta di una giovane da poco rientrata da Porto Rotondo, località sarda teatro di un focolaio in cui hanno contratto l’infezione moltissimi giovani romani. Dopo aver trascorso qualche giorno sul litorale pontino, ha manifestato i sintomi si è rivolta alla Asl competente per effettuare il tampone che ha poi dato esito positivo. La ragazza, 23 anni di Roma, si trova ora in isolamento domiciliare dove dovrà rimanervi fino a quando l’esito nel test non sarà stato negativo.

Le autorità sanitarie sono al lavoro per ricostruire i suoi contatti, isolarli e verificare se siano anch’essi contagiati.

Oltre allo stabilimento balneare, i cui clienti sono stati costretti ad abbandonarlo non appena giunta la notizia, è scattata la sanificazione anche del villino di famiglia della ragazza tornata a Roma dopo aver saputo della positività.

A fornire maggiori dettagli sula vicenda è stata il sindaco Roberta Tintari, la quale ha spiegato che la giovane sta bene e rassicurato i cittadini. Il lido in questione registra infatti chi entra e chi esce dalla spiaggia, cosa che rende più semplice il tracciamento dei contatti. Dopo aver escluso una chiusura dello stabilimento per un periodo prolungato, ha annunciato che se dovessero emergere nuovi casi positivi tra i contatti stretti si agirà di conseguenza.