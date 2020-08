A Venezia, nel vaporetto affollato, scoppia una rissa perché un turista è salito senza mascherina.

A Venezia un turista è salito senza mascherina nel vaporetto affollato e ha scatenato l’ira dei presenti. Ci sono molte persone che non amano rispettare le regole, neppure nei luoghi dove sono obbligatorie e dove è difficile mantenere la distanza dalle altre persone.

Siamo in un momento di emergenza, però, e le norme attualmente in vigore devono essere seguite per rispetto a se stessi e agli altri. Non tutti la pensano in questo modo, come questo turista che non voleva indossare la mascherina nonostante il vaporetto fosse molto affollato.

Turista senza mascherina a Venezia

Venezia è una città bellissima, in cui ogni anno arrivano tantissimi turisti da ogni parte del mondo. Quest’estate è stato possibile visitare questa meravigliosa città, ma rispettando alcune regole in vigore a causa della diffusione del coronavirus. I vaporetti continuano ad essere pieni e il caldo soffocante non aiuta a pensare lucidamente, per questo probabilmente hanno tutti perso la pazienza.

Un turista è salito sul battello linea 1 con la mascherina abbassata e ha scatenato la preoccupazione dei passeggeri, già molto agitati dal fatto che erano tutti molto vicini.





Il capitano e il marinaio si sono subito operati per intimare al turista di indossare la mascherina se voleva continuare a stare sul battello ma l’uomo ha iniziato a prenderli in giro, continuando a non rispettare questa regola.

Dopo poco tempo, un signore che era anche lui a bordo del vaporetto ha perso la pazienza, si è arrabbiato e si è avvicinato al turista, per poi spintonarlo. I due sono diventati subito i protagonisti di una vera e propria rissa, quando il battello si è fermato alla fermata San Zaccaria e il turista è stato fatto scendere.