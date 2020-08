La Sardegna alle prese con il coronavirus: sono 52 i casi positivi riconducibili al Billionaire.

In Italia si è registrato nell’ultima settimana un brusco aumento dei casi di positivi al coronavirus, con la Sardegna osservata speciale a causa dei diversi focolai divampati soprattutto nella parte Nord dell’Isola. Nella giornata di ieri, 24 agosto, dei 91 casi registrati, ben 68 erano nella parte settentrionale del territorio.

Da sottolineare poi quanto avvenuto al Billionaire, il locale esclusivo di Flavio Briatore, dove sono saliti a 52 i positivi riscontrati dal laboratorio di Microbiologia del Policlinico di Cagliari dopo che il locale era stato il chiuso il 17 agosto, con conseguente polemica del suo proprietario.

Coronavirus Billionaire positivi

I problemi non riguardano però soltanto il Billionaire, ma si estendono anche ad alte strutture turistiche.

Dalla Costa Smeralda è arrivata la notizia che il Sottovento Club di Porto Cervo ha annunciato la chiusura dopo aver appreso di un caso di positività all’interno dello staff. “Sentiamo il dovere – comunicano dalla struttura – di interrompere anticipatamente l’attività, convinti che la salute va anteposta all’interesse economico. Abbiamo fatto il possibile per rispettare la legge, convertendo in ristorante il club più longevo di Porto Cervo e picchettandovi le spalle ogni sera per farvi indossare le mascherine.

ci dispiace lasciarvi in anticipo, ma non ci sono le condizioni per andare avanti garantendo la salute di tutti”.



Allerta altissima anche per le discoteche di San Teodoro – dove si attendono i risultati dei test – e per il camping Isuledda di Cannigione (Arzachena), una enorme struttura con 1.600 ospiti e 200 dipendenti, almeno 4 persone sono risultate positive al coronavirus.

L’unità di crisi guidata da Marcello Acciaro ha deciso di procedere come per il Santo Stefano resort: tamponi per tutti. Una maxi operazione frenata del Prefetto di Sassari, che ha fatto notare i problemi di ordine pubblico che potrebbe comportare una maxi operazione del genere. La decisione dovrebbe arrivare nelle prossime ore.