Viviana Parisi, parla un amico: “Era già sparita con Gioele”

Caso Viviana Parisi, un amico di famiglia svela che era già sparita con Gioele.

Novità nel caso di Viviana Parisi, grazie alle parole di un amico di famiglia, che ha svelato nuovi dettagli sulla vita della donna. Emanuele Bonfiglio, gestore di una ditta di autobus per cui Daniele Mondello ha lavorato, ha spiegato che la donna era già sparita insieme al piccolo Gioele in passato, ma dopo qualche ora era sempre tornata a casa.

Inoltre, capitava di frequente che la donna andasse sul terrazzo per urlare ai vicini, leggendo passi della Bibbia.

Novità sul caso Viviana Parisi

“Ha fatto davvero tanto per la moglie, già sette mesi fa erano chiari i problemi psichiatrici che assillavano Viviana Parisi. Prima di agosto, era già accaduto che la donna scomparisse, ma solo per alcune ore.

Oppure, saliva in terrazza e iniziava a urlare ai vicini, leggendo passi della Bibbia: ‘Siete tutti dei peccatori’, diceva” ha raccontato Emanuele Bonfiglio, come riportato La Repubblica. Daniele Mondello aveva lasciato il lavoro di autista dei pullman per stare più vicino a sua moglie. L’uomo ha spiegato che Viviana e Daniele, insieme al piccolo Gioele, durante il lockdown si erano trasferiti dai genitori di lui e nei loro progetti c’era di andare a vivere a Messina, ma la donna aveva fatto saltare tutto.





“Daniele era davvero preoccupato per le crisi della moglie lei alternava fasi di deliri a momenti in cui diceva: ‘Sto bene, non ho niente’. Ma continuava ad avere delle ossessioni. Ad esempio, anche quando amici o parenti giocavano col bambino, lei restava a controllare.

Viviana non aveva voluto dare gli omogenizzati a Gioele, cucinava tutto lei: vedeva ombre e pericoli ovunque, per questo aveva un’attenzione morbosa nei confronti del figlio” ha spiegato l’amico della famiglia Mondello. Il più grande rimpianto, come lui stesso ha ammesso, è che nessuno si è mai reso conto di quanto fosse grande il malessere di Viviana Parisi.