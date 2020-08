Un 57enne muore annegato a Viareggio per salvare una ragazza di 15 anni figlia di un'amica.

Un uomo di 57 anni di origine tunisina è morto annegato a Viarreggio, in provincia di Lucca, mentre cercava di salvare una ragazza di 15 anni, figlia di un’amica. La giovane era entrata in acqua per fare un bagno, ma la forte corrente ha messo in difficoltà la 15enne che ha attirato l’attenzione dei bagnanti con le sue grida d’aiuto.

Tahar Zaidi, questo il nome della vittima, si è immediatamente impegnato per soccorrere la ragazza, venendo però a sua volta portato via dalla corrente. L’episodio è avvenuto poco distante allo stabilimento balneare su viale Europa In Darsena.

Muore annegato per salvare una ragazza

Il 57enne, preso dall’impeto di andare a soccorrere la giovane, non aveva notato che anche il bagnino del vicino stabilimento balneare si era tuffato per aiutare la ragazza e riportarla a riva.

Nel frattempo l’uomo è stato trasportato dal mare un centinaio di metri dalla spiaggia e i tardivi soccorsi gli sono purtroppo costati molto cari. Ha ingerito troppo acqua nei polmoni, per questo anche gli estremi tentativi di rianimarlo non hanno dato gli esiti sperati. Sul posto sono intervenuti il personale dell’auto medica, del 118 della Versilia, della Croce Rossa e la capitaneria di porto.

Giorno decisamente negativi sul lungomare di Viareggio dove questa settimana è morto anche un altro uomo di 72 anni mentre stava pescando.

Il 72enne si trovava sulla spiaggia quando ha accusato un malore che si è rivelato fatale. I bagnini dello stabilimento balneare hanno fatto il possibile per soccorrerlo, ma non c’è stato nulla da fare.