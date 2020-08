Un ragazzo in vacanza in Sardegna e risultato negativo al primo tampone è andato poi a Cortina a trovare la nonna. Ora è ricoverato per Coronavirus.

Un ragazzo 26enne di romano è risultato positivo al Coronavirus dopo un secondo tampone. Il primo gli era stato fatto in seguito alla vacanza in Sardegna, a Venezia prima di dirigersi a Cortina d’Ampezzo dove aveva deciso di recarsi per far visita alla nonna.

Il risultato era negativo. Durante la visita a Cortina d’Ampezzo aveva anche partecipato al “Cortina Summer Party”. Il sospetto di un possibile contagio gli era venuto quando una sua amica lo ha telefonato dicendogli che aveva preso la Covid. In questo lasso di tempo ha dichiarato il 26enne romano, ha messo a rischio almeno un centinaio di persone compresi i partecipanti al Cortina Summer Party.



Ragazzo positivo al Coronavirus: “il tampone era negativo”

Il 26enne di Roma era stato in vacanza in Sardegna. Ignaro del fatto di aver preso la Covid aveva viaggiato tra la Sardegna e Cortina d’Ampezzo dove si era recato per far visita alla nonna e per partecipare al “Cortina Summer Party”. Durante il viaggio per Cortina aveva fatto sosta a Venezia dove si era sottoposto al tampone risultando però negativo. “Non sapevo che l’incubazione durasse 14 giorni”, ha dichiarato il ragazzo in un’intervista al “Messaggero”.

Quando una sua amica anche lei in vacanza in Sardegna gli aveva detto al telefono che era risultata positiva si è fatto strada un nuovo sospetto. Dopo qualche giorno aveva accusato tosse e febbre. Si sottoposto quindi al secondo tampone il cui risultato era questa volta positivo.

“Ho trascorso le giornate tra gite e soste nei bar. Il 20 ho partecipato al “Cortina Summer Party”.

Il ragazzo è stato poi ricoverato come paziente Covid asintomatico con polmonite da pneumococco. Le sue condizioni sono stabili.