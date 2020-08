Dei 10 ragazzi rientrati a Roma da Malta, 8 sono positivi al coronavirus. Avviato tracciamento dei contatti e isolamento precauzionale.

A Roma sono risultati positivi al coronavirus 8 dei 10 ragazzi rientrati da Malta, dopo una settima di vacanza. Un positivo anche nel gruppo di amici rientrato il 31 luglio da Ibiza. Immediato il contact tracing per i contatti degli 8 positivi, messi già in isolamento, e per il ragazzo tornato da Ibiza.

Coronavirus Roma, 8 i giovani positivi di Malta

Otto dei dieci ragazzi tra i 17 e 19 anni rientrati a Roma lo scorso 3 agosto da Malta sono risultati positivi al coronavirus. Questo è l’esito dei tamponi effettuati dall’Asl 3 della capitale che ha riscontrato la positività al virus anche un giovane rientrato lo scorso 31 luglio da una vacanza con gli amici a Ibiza.

Per entrambi i casi è stato avviato il contact tracing sui contatti che al momento sembrano circoscritti a piccoli gruppi di persone.

Più complicato il tracciamento per il ragazzo di Ibiza, visto che richiede una ricerca internazionale. La regione fa sapere che gli 8 giovani sono già in isolamento. Uno dei ragazzi della comitiva rientrato prima degli altri in Italia era poi ripartito per Trento, dove ora passerà le vacanze in quarantena con la famiglia.



Altro bambino positivo a Rieti

A Rieti un altro bambino è risultato positivo nel centro estivo frequentato dal bambino già contagiato nella giornata di sabato 8 agosto. “All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 2 nuovi soggetti positivi al test Covid 19. Si tratta di un bambino, residente/domiciliato a Rieti, che ha frequentato il centro estivo menzionato ieri, con link già noto e isolato e un uomo, residente/domiciliato a Rieti con link già noto e isolato.

Sono in corso ulteriori indagini epidemiologiche“, spiega l’Asl in una nota.