Alcune indicazioni da parte degli istituti del Veneto.

Sarebbe opportuno sensibilizzare i genitori riaguardo alcune importanti precauzioni da adottare in vista del rientro a scuola dei loro figli. Questa è l’idea fulcro contenuta all’interno di una circolare che le scuole della regione Veneto hanno realizzato in vista dell’inizio delle lezioni previsto il prossimo 14 settembre tramite “spiegazioni semplici e chiare, ma anche attraverso esempi coerenti”.

Rientro a scuola: rafforzare il distanziamento

Il concetto di distanziamento fisico è qualcosa di molto importante e assolutamente da non ignorare nel corso di questa crisi sanitaria. Tuttavia, è bene anche tenere in alta considerazione l’igiene personale e l’utilizzo della mascherina. In ogni momento bisogna sempre cercare di dare il buon esempio. Sarebbe opportuno, inoltre, informarsi sulle regole adottate dalla scuola per l’educazione fisica, le regole della mensa e le attività libere, in maniera tale da poterle presentare ai propri figli, sostenendole.





Tenere sempre una scorta di mascherine

È opportuno tenere sempre a casa una buona scorta di mascherine, per poterle cambiare ogni volta che sia necessario. I genitori dovrebbero sempre fornire al proprio figlio una mascherina di ricambio nello zaino, conservata all’interno di un contenitore.

Nel caso in cui un bambino adotti una mascherina riutilizzabile, è buona consuetudine da parte del genitore dargli un sacchetto dentro cui riporre quella usata da portare a casa ed essere lavata. Le mascherine di cotone ritulizzabili devono coprire sia il naso che la bocca e possedere almeno due strati di tessuto.