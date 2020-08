Sono 691 i contagi in Sardegna, molti dei quali turisti. La paura sembra ormai appropriarsi dell'isola e polemiche sui tamponi.

Non si arrestano i contagi in Sardegna, l’Unione Sarda parla di 691 positivi totali che hanno portato la situazione epidemiologica sull’isola a peggiorare giorno dopo giorno. Dopo i casi eclatanti del Billionaire (si stima che siano circa 3000 i vacanzieri passati per il locale di Flavio Briatiore da dover rintracciare) e quello dell’altrettanto noto Phi Beach dove sono stati confermati 21 casi positivi tra lo staff, la Sardegna serra i ranghi alzando l’asticella delle prevenzione e degli interventi.

La stragrande maggioranza dei 691 positivi in Sardegna sarebbe infatti in autoisolamento domiciliare (circa 665 persone), moltissimi sarebbero turisti e residenti in altre regioni, circostanza che ha fatto già parlare di un grande esodo Covid di circa 300 persone da attuare attraverso ‘ponti sanitari’ crearti ad hoc. Nelle ultime ore, riporta l’edizione dell’Unione Sarda di oggi 30 agosto, sono da segnalare nuovi casi Covid in Sardegna provenienti da Macomer, Silanus, Oristano, Guasila, Nurri, Orroli e Nule.





Covid sardegna, contagi in aumento

La nota meno dolente riguarda il numero delle vittime Covid in Sardegna, fermo a 134 da diverse settimane. Dei 691 casi di contagi registrati, 24 sono attualmente ospedalizzati e e 2 ricoverati nei reparti di terapia intensiva.

Proporzionalmente all’aumento contagi in Sardegna, cresce anche il numero dei tamponi, riguardo ai quali l’attenzione mediatica la settimana scorsa si è focolizzata verso il litigio tra Lazio e Sardegna sulla gestione dei tamponi e soprattutto su quale dei due Enti regionali debba ricadere l’onere di doverli effettuare nei confronti dei vacanzieri di ritorno dalle vacanze in Sardegna. Dove, negli ultimi due giorni, si è viaggiato su una media di circa 1000 tamponi al giorno, assestando la cifra totale a 133.400 prove dall’inizio della pandemia.