Covid, tamponi allo staff del Phi Beach in Sardegna: 21 positivi

Lo staff del locale Phi Beach, in Sardegna, si è sottopoto ai tamponi per il Covid-19

Lo staff del Phi Beach, locale in Sardegna, si è sottoposto ai tamponi per il Covid-19. Un momento davvero molto difficile per la Sardegna, che continua a registrare una crescita di casi. Molte delle persone che hanno trascorso le vacanze in questa regione, sono risultate positive al coronavirus.

Nel mirino diversi locali e discoteche, proprio come il Billionaire, che ha registrato un numero molto alto di positivi. Ora tocca al Phi Beach, chiuso dal 27 agosto, a dover sottoporre i dipendenti al tampone.

Tamponi per Covid al Phi Beach

Al Phi Beach di Baja Sardinia sono stati trovati 21 dipendenti positivi al coronavirus. Gli esiti dei tamponi, che hanno effettuato nei giorni scorsi, sono stati ufficializzati. Si tratta di membri dello staff del discoclub di Forte Cappellini, che è uno dei più frequentati della Costa Smeralda.

Ogni giorno diventa più evidente che le norme non sono state rispettate con sufficiente attenzione. Tutte le persone che sono state contagiate sono asintomatiche e sono state sottoposte all’isolamento fiduciario presso i loro domicili in Gallura. La maggior parte di loro sono lavoratori non residenti in Sardegna, che verranno assistiti dall’Ats durante l’isolamento.

Il 27 agosto il Phi Beach ha chiuso i battenti a causa dei casi di contagio che si sono riscontrati tra i membri dello staff. L’unità di crisi locale del nord della Sardegna ha attivato tutte le procedure per il tracciamento dei contatti avuti dai positivi, in modo da disporre le quarantene a coloro che sono sospettati. Tutte le persone contagiate non presentano sintomi.