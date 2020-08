Una 52enne di Rovigo è morta nel sonno lasciando un marito e tre figli. L’uomo la stava attendendo per fare colazione insieme.

Una donna di 52 anni e residente a Rovigo è morta nel sonno accanto al marito. L’uomo un 54enne impiegato in un’azienda tessile modenese la stava attendendo per fare colazione insieme. Invece la tragedia. La donna non si è più alzata dal letto.

Oltre al marito, la donna ha lasciato tre figli: Camilla di 19 anni, Andrea di 22 anni e Deborah di 29 anni. In seguito alla sua morte, una città intera è rimasta senza parole. La donna da due anni e mezzo soffriva di tumore e si sottoponeva a cure oncologiche.



Rovigo, donna muore nel sonno

Quella di Monica, la donna di 52 anni morta nel sonno, è una notizia che ha sconvolto un’intera città. Monica aveva tra l’altro gestito un negozio di tessuti a pochi passi dal centro storico di Rovigo, attività poi interrotta a causa della crisi economica e per occuparsi di più della famiglia. La donna è stata anche per anni catechista, ma ha dovuto interrompere anche questo impegno per sottoporsi alle cure oncologiche.

Il marito la ricorda così: “Monica era malata da due anni e mezzo e ha cercato fino all’ultimo di combattere contro un male che non perdona. È stata costretta a lasciare l’insegnamento del catechismo perchè doveva sottoporsi alle cure oncologiche. È morta nella mattinata di giovedì, nella nostra abitazione del centro storico”

Una vita che Monica ha condiviso con il marito da oltre 30 anni: “Eravamo sposati dal 1991, ma a questi 29 anni, vanno aggiunti gli otto anni di fidanzamento″