Una scuola di Verbania è stata chiusa dopo che un utente, entrato nell'istituto, è risultato positivo al Covid: le parole della preside.

Si trova a Verbania la prima scuola d’Italia chiusa per Covid, nei primi giorni di rientro in classe per gli studenti impegnati nei corsi del Pon (programma operativo nazionale). Vincenza Maselli, preside dell’ISS Cobianchi, ha fatto sapere che l’istituto ha chiuso i battenti dopo aver riscontrato un caso di positività al coronavirus tra gli utenti che hanno avuto accesso all’edificio.

Le attività didattiche sono sospese a partire dal 31 agosto “per consentire lo svolgimento di un intervento di sanificazione dei locali. La riapertutra avverrà quando saranno terminati i lavori di sanificazione e si potrà così garantire l’accesso in totale sicurezza. Tale data verrà comunicata il prima possibile”.

Il caso di Verbania getta nuove ombre sul delicato tema della riapertura delle scuole, a poche ore dalla nuova riunione del Cts che dovrebbe stabilire le linee guida per studenti e insegnanti.

Tra i punti su cui gli esperti faticano a trovare un accordo c’è, in particolare, quello relativo all’uso delle mascherine in classe. Tra le ipotesi sul tavolo del Comitato c’è quella di imporre agli studenti di indossare i dpi durante gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico (per andare in bagno o in mensa, per esempio) e durante l’intervallo, ma di consentire di abbassarla durante le lezioni, quando sono seduti al proprio banco (rigorosamente monoposto e distanziato dai compagni di almeno un metro).

C’è poi il problema della fornitura delle mascherine agli insegnanti e a tutto il personale scolastico: data la prossimità dell’inizio delle lezioni (previsto, per la maggior parte del Paese, per il prossimo 14 settembre), potrebbero non essere disponibili.

Infine, resta aperto il dibattito sui mezzi di trasporto. Fanno discutere le linee guida del Ministero della Salute e di quello dei Trasporti, che non prevedono distanziamento sociale sugli scuolabus in caso di un tragitto della durata inferiore ai 15 minuti.