L'Asl Rm6 ha confermato la presenza di 27 tra ospiti e operatori positivi al coronavirus nella clinica di Genzano.

Sono 27 i positivi in una clinica di Genzano, in provincia di Roma, dove è stato individuato un nuovo focolaio di coronavirus. L’Asl Rm6 ha confermato, nel pomeriggio del 31 agosto, la positività di 25 ospiti e 2 operatori del San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli, nella struttura che ospita pazienti adulti con disagio mentale.

È in corso l’indagine epidemiologica.

Genzano, focolaio in una clinica

L’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato ha annunciato di aver chiesto “la collaborazione della Prefettura per il controllo degli accessi alla struttura. Tra le prescrizioni immediatamente date dalla Asl alla struttura accreditata, vi è quella di dare tempestiva informazione ai familiari dei pazienti, che sono stati tutti sottoposti a tampone“.

La clinica di Genzano in cui è stato individuato il focolaio svolge, dalla metà degli anni Cinquanta, un servizio di assistenza e riabilitazione psichiatrica e ha ottenuto il riconoscimento ufficiale come I.d.R.

(Istituto di riabilitazione polivalente per le attività integrate. La struttura conta 230 posti letto, a cui si aggiungono attività ambulatoriali, day hospital, fisioterapia, logopedia e assistenza psicologica. Offre inoltre uno speciale percorso per pazienti affetti da demenza da Alzheimer in fase avanzata.

Cluster in Rsa di Milano

Mentre si assiste a un generale aumento dei contagi nella penisola, come conseguenza di una maggiore libertà e mobilità durante le vacanze estive, torna ad alzarsi il livello di allerta per le Rsa e le strutture di assistenza per malati e anziani. Solo pochi giorni prima del caso di Genzano, un nuovo focolaio è stato individuato anche in una residenza sanitaria assistenziale di Milano, in via Quarenghi.

Positivi 22 ospiti e 4 operatori.