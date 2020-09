Omicidio Willy, convalidato l’arresto dei 4 indagati: 3 restano in carcere

Convalidato l'arresto per i quattro ragazzi accusati della morte di Willy Monteiro: tre rimangono a Rebibbia e uno andrà ai domiciliari.

Il giudice per le indagini preliminari di Velletri ha convalidato l’arresto per i quattro ragazzi accusati dell’omicidio di Willy Monteiro. Per tre di essi ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere mentre per uno sono stati disposti i domiciliari.

Omicidio Willy: convalidato l’arresto per gli accusati

A restare a Rebibbia saranno in particolare i fratelli Marco e Gabriele Bianchi insieme a Mario Pincarelli, mentre Francesco Belleggia potrà tornare al proprio domicilio. Nel corso dell’interrogatorio di garanzia quest’ultimo avrebbe detto di aver visto Gabriele sferrare il colpo mortale al giovane capoverdiano.

Ma secondo due testimoni l’ultimo calcio l’avrebbe dato proprio lui.

L’accusa che pende su tutti i quattro è quella di omicidio preterintenzionale ai danni di Willy, ragazzo di 21 anni residente con la sua famiglia a Paliano e aspirante chef. I fratelli Bianchi hanno respinto ogni responsabilità affermando di non aver toccato il giovane e di essere intervenuti solo per dividere. “Abbiamo visto un parapiglia e siamo arrivati.

Siamo stati chiamati da amici al telefono“, hanno sostenuto. Nel mentre il loro avvocato difensore ha annunciato il deposito di nuove prove a loro discarico.





Nel pomeriggio di mercoledì 9 settembre 2020 è prevista la sua autopsia al policlinico Tor Vergata.

I familiari, rappresentatati dal legale Domenico Marzi, hanno nominato un consulente tecnico di parte che parteciperà all’esame autoptico, il professor Antonio Grande. Saranno proprio i risultati a poter modificare la posizione dei quattro indagati che potrebbero risultare indagati per omicidio volontario.