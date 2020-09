Dalla Lombardia alla Sicilia all'Alto-Adige: dove sono e come si sono sviluppati i principali focolai di coronavirus in Italia.

Secondo l’ultimo monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità sono 2.280 i focolai di coronavirus attivi in Italia, di cui 691 sviluppatisi nell’ultima settimana. Dove sono localizzati e quanti casi positivi sono ad essi legati?

I principali focolai di coronavirus in Italia

In Alto-Adige è stato individuato un cluster con 11 persone positive in una ditta specializzata nella lavorazione di salumi a Chiusa, in provincia di Bolzano. Essi e i 33 collaboratori entrati a stretto contatto si trovano in isolamento domiciliare. Nel vicino Trentino vi sono alcuni focolai scoperti in aziende locali della filiera della carne.

In Lombardia invece l’ultimo focolaio riguarda gli Spedali Civili di Brescia, precisamente il settore accettazione dove le autorità hanno rivelato 7 soggetti positivi.

Tutto è nato il 2 settembre quando un addetto del centralino ha iniziato a manifestare i primi sintomi, risultando poi positivo. Tra i colleghi che hanno effettuato i test, 6 di essi avevano contratto l’infezione.

Nelle Marche si è invece sviluppato un focolaio in una residenza per anziani dove si contano 18 positivi, precisamene 13 anziani e 5 operatori, tutti rilevati dopo il primo caso di una donna di 92 anni.

Quanto alla Puglia, il cluster maggiore è riferito all’azienda ortofrutticola Sop: 41 persone di Polignano a Mare riconducibili ad essa sono risultate positive. Ve ne è poi un’altro alla Rsa Villa Genusia di Ginosa Marina. Anche qui vi sono una quarantina di persone contagiate tra dipendenti e ospiti.

In Sicilia cresce poi il numero di operatori sanitari contagiati nell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa, in cui sono risultati positivi 5 infermieri e un medico.

In Sardegna invece si sta monitorando il focolaio nella scuola di Orgosolo che conta 19 casi positivi, alcuni riferiti a bambini. Infine in Friuli Venezia-Giulia le autorità sanitarie hanno rilevato 9 positività all’interno della Residenza polifunzionale Hotel Fernetti di Trieste. Si tratta di un operatore e 8 anziani.