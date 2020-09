Cinque infermieri sono risultati positivi al coronavirus all'ospedale di Ragusa: al via la sanificazione del reparto e il tracciamento dei contatti.

L’ospedale Paternò Arezzo di Ragusa rischia di essere teatro di un focolaio di coronavirus: cinque infermieri sono infatti risultati positivi dopo aver manifestato i primi sintomi dell’infezione a distanza di poche ore l’uno dall’altro.

Infermieri positivi al coronavirus all’ospedale di Ragusa

A confermare la notizia è stata l’Azienda sanitaria della provincia siciliana. Si tratta di operatori del reparto di Malattie Infettive, quello che si occupa dei pazienti malati di coronavirus. Tutti avrebbero sintomi lievi e i segnali di questi ultimi sarebbero comparsi quasi simultaneamente sugli infetti. Ancora non è chiaro se abbiano contratto il virus nella struttura ospedaliera o altrove: le autorità sanitarie sono già al lavoro per tracciare i contatti.

Gli addetti hanno inoltre disposto la sanificazione dell’intero reparto, come deve avvenire in casi del genere secondo il protocollo.

Anche i colleghi saranno presumibilmente testati per capire se i cinque infermieri abbiano contagiato qualche altro membro del nosocomio.





Un caso simile si è verificato nelle stesse ore a Partinico, in provincia di Palermo. Un dirigente medico del centro igiene pubblica dell’Asp è risultato positivo e anche in questo caso si è proceduto alla chiusura dell’ufficio per permetterne la sanificazione.

Tutti questi soggetti, ad eccezione di uno dei cinque infermieri testato successivamente, sono compresi nel bollettino del 9 settembre 2020. I contagi in Sicilia sono stati 84 così suddivisi tra le varie province: 41 a Trapani, 14 a Catania, 4 a Messina, 20 a Palermo, 4 Ragusa e 1 a Siracusa.