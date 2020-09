Si terranno oggi alle 10 i funerali di Willy Monteiro: sono già arrivati il Premier Conte e il ministro dell'Interno Lamorgese.

Si terranno oggi i funerali di Willy Monteiro, il giovane capoverdiano ucciso con calci e pugni durante la rissa di Colleferro. La cerimonia funebre è prevista alle 10 al campo sportivo Piergiorgio Tintisona di Paliano, la cittadina dove il ragazzo risiedeva insieme alla sua famiglia.

Funerali di Willy Monteiro

Tra coloro che sono arrivati al luogo adibito per prendere parte alle esequie vi è il Premier Conte, in camicia bianca per rispettare le volontà della famiglia, il ministro dell’interno Lamorgese e il governatore del Lazio Zingaretti. I familiari della vittima hanno espressamente chiesto che non si faccia alcun tipo di ripresa, né con le telecamere né con smartphone e tablet. Hanno altresì invitato chiunque voglia a effettuare opere di bene al posto di omaggi floreali e a indossare, per i presenti al funerale, una maglietta o una camicia bianca.

Un simbolo di purezza e gioventù, ha spiegato il sindaco Domenico Alfieri. “Sarà una cerimonia sobria, un momento di raccoglimento, riflessione e preghiera comune“, ha aggiunto.

Intanto, mentre si aggrava la posizione dei quattro ragazzi arrestati per il suo omicidio, ora accusati di aver voluto deliberatamente ucciderlo, la madre non si dà pace per quanto successo. Accanto alla bara di legno chiaro avvolta da veli bianchi, con le mani tremanti, continua a ripensare a quanto successo quella sera tra sabato 5 e domenica 6 settembre 2020.

“Gli hanno fatto male, tanto male. Picchiato in maniera selvaggia. Avrà sofferto, chissà quanto. E lui che non poteva fare niente, a terra, indifeso. Hai sofferto, massacrato senza pietà, povero figlio mio“, ha pronunciato nella camera ardente allestita a Roma. Parlando di un ragazzo generoso che pensava sempre agli altri – e il tentativo di difendere l’amico è stata l’ultima dimostrazione, ha affermato: “Vorrei morire. Potevo salvarlo, ma non ci sono riuscita.

Se fossi stata presente, se Dio mi avesse dato qualche segnale, lo avrei difeso“. Ciò che pretende ora che suo figlio non c’è più è che si faccia luce su quanto successo e soprattutto giustizia.