Tragico incidente a San Donà di Piave: una Fiat Punto si è schiantata contro un camioncino. Morta una ragazza di 17 anni.

Drammatico incidente sulle strade di San Donà di Piave, comune della città metropolitana di Venezia alle ore 8.30 del 13 settembre. Una ragazza di 17 anni si trovava su una Fiat Punto alla cui guida c’era un suo amico maggiorenne.

Per cause ancora da verificare la Punto si è schiantata frontalmente contro un camion che trasportava altre vetture. La ragazza 17enne è morta sul colpo mentre il guidatore è rimasto gravemente ferito anche se non sarebbe comunque in pericolo di vita. Anche le altre due persone a bordo del camion sono rimaste ferite anche se nulla di particolarmente grave. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto la ragazza dalle lamiere dell’auto nella quale era rimasta intrappolata insieme al guidatore.

A nulla è servito l’intervento dei sanitari del Suem 118. Al loro arrivo la ragazza era già deceduta.





