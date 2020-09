Stando ad uno dei verbali del Cts desecretati, la riapertura delle scuole potrebbe far aumentare l'indice di contagio Rt dello 0,4.

Secondo gli esperti la riapertura delle scuole potrebbe far sì che l’indice di contagio da coronavirus, noto come Rt, aumenti dello 0,4. Considerato che l’ultimo monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità prima della ripresa della didattica in presenza lo stimava pari a 1,14, potrebbe raggiungere soglia 1,54.

Riapertura scuole: indice di contagio +0,4

La stima è contenuta in un documento allegato ai verbali del Comitato tecnico-scientifico risalente al 22 aprile e desecretato a settembre. I tecnici dell’Inail avevano studiato, tenendo conto dei dati dell’ISS e della fondazione Brun Kessler, tutti i possibili effetti che le riaperture nei diversi settori chiusi in seguito al lockdown avrebbero prodotto sulla diffusione dell’infezione.

Una delle tabelle del documento indica che senza alcuna chiusura l’indice di contagio sarebbe arrivato a quota 2.25 con una media tra 2.06 e 2.44.

Chiudendo solo le scuole e non le attività produttive l’indice sarebbe sceso dello 0,39 e si sarebbe dunque attestato a 1.86 (con una media tra 1.66 e 1.97). Se alla chiusura delle scuole si aggiunge anche lo smart working, l’indice sarebbe diminuito ulteriormente arrivando a 1.69, con una media tra 1.54 e 1.83.

Si può quindi dedurre che se la chiusura degli istituti scolastici avrebbe fatto diminuire di quasi 0,4 l’Rt, la loro riapertura potrebbe causare al contrario un aumento pari alla stessa cifra. Per trarre i primi risultati e capire l’impatto della didattica in presenza si dovrà comunque attendere che riaprano le scuole di tutte le regioni. Il 14 settembre sono tornati in aula soltanto gli studenti di 12 regioni, mentre altre hanno optato per rinviare la riapertura dopo le elezioni del 20 e 21 settembre.