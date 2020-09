Incidente mortale nel sud della Sardegna. Un veicolo della protezione civile è finito fuori strada. Un morto e un ferito grave.

Tragico incidente mortale nel Sud della Sardegna sulla strada fra Sardara e Pabillonis. Un mezzo della protezione civile con a bordo due persone per cause ancora non accertate, è finito fuori strada e si è schiantato contro un albero. L’impatto è stato fatale: il veicolo durante lo sbandamento ha schiacciato le persone a bordo.

Una delle due vittime, un ragazzo di 19 anni, è morto sul colpo, mentre l’autista, una donna di 57 anni di Cagliari è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari.

La dinamica dell’incidente non è ancora chiara. Quello che si sa è che i due si stavano recando a spegnere un incendio a Pabillonis e la donna alla guida ha perso il controllo del veicolo. Ad ogni modo per fare luce sull’accaduto sono intervenuti sul posto i carabinieri di Villacidro per analizzare i rilievi.

I soccorsi sono stati immediati grazie all’intervento tempestivo del personale sanitario del 118 e dei vigili del fuoco oltre che delle forze dell’ordine.

