Nella giornata di martedì le autorità della Sardegna hanno disposto dure restrizioni assimilabili a un nuovo lockdown nel piccolo comune di Orune, in provincia di Nuoro, imponendo la chiusura di bar e ristoranti nonché il divieto per gli abitanti di uscire di casa se non in caso di comprovata necessità.

Le disposizioni della Regione sono state attuate a seguito dell’innalzamento di contagi da coronavirus nel territorio comunale, con 52 positivi e 150 persone in quarantena fiduciaria.