Oltre alla consueta attività in reparto, il ginecologo di Alessandria risultato positivo al coronavirus aveva anche effettuato visite intramoenia.

Il ginecologo dell’ospedale di Alessandria risultato positivo al coronavirus dopo essersi recato a lavoro con la febbre per diversi giorni avrebbe svolto non solo attività in reparto ma anche visite intramoenia. Vale a dire effettuate presso un ente ospedaliero in orario extra lavorativo.

Ginecologo positivo ad Alessandria

È quanto sta emergendo dalle indagini condotte dai Carabinieri del Nas che, su ordine della magistratura, stanno cercando di ricostruire l’attività del medico nei giorni precedenti all’esito del tampone. Dai documenti acquisiti e dalle testimonianze raccolte nel reparto di Ginecologia e Ostetricia della struttura piemontese, è emerso che l’uomo avrebbe visitato un paio di pazienti durante l’attività intramoenia quando aveva già la febbre.

I militari hanno già consegnato un primo rapporto contenente nuovi dettagli sulla vicenda.

Secondo la ricostruzione il medico si sarebbe presentato in reparto con una temperatura rilevata dal termoscanner superiore a 37,5 gradi. Da domenica a mercoledì ha continuato a recarsi in ospedale senza effettuare il tampone adducendo che si trattasse di una semplice influenza. Tutto ciò nonostante durante l’orario di lavoro avvertiva dolori cervicali e la febbre continuava a salire. Soltanto dopo tre giorni gli viene fatto un test, con risultato positivo, e viene ricoverato in condizioni serie ma non gravi.

L’ospedale ha subito proceduto ad effettuare i tamponi su tutto il personale del reparto e su 90 persone analizzate sono risultate positive due infermiere e due operatrici sanitarie. Intanto i pazienti del ginecologo e i loro familiari sono preoccupati dalla possibilità di essere rimasti contagiati, anche se la direzione ospedaliera li ha rassicurati sulle regole di sicurezza utilizzate durante le visite.