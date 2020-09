Dalle previsioni meteo di giovedì 24 settembre emerge che l'Italia sarà investita da forti piogge e raffiche di vento.

Previsioni meteo di giovedì 24 settembre

Nelle prossime ore, infatti, l’Italia dirà definitivamente addio al clima estivo della prima metà di settembre, per fare i conti con un intenso peggioramento caratterizzato da nuvolosità diffusa, nubifragi sparsi e temporali intensi, nonché forti venti che in alcune zone della penisola soffieranno con raffiche fino a cento chilometri orari. L’Italia sarà, dunque, investita da una intensa fase ciclonica che innescherà un violento maltempo da nord a sud.

Dopo aver colpito le regioni settentrionali e centrali, già da mercoledì 23 settembre, infatti, nubi e piogge raggiungeranno gradualmente anche il sud. L’Italia entrerà così definitivamente in una fase autunnale con relativo abbassamento delle temperature.

Arriva l’autunno in Italia

Le previsioni meteo del 24 settembre indicano non soltanto piogge al mattino già su Toscana e Lazio, ma anche un graduale peggioramento delle condizioni nel corso della giornata da nord a sud.

In particolare, sono previsti temporali nella seconda parte di giornata al Nord e in Toscana con piogge e temporali che si faranno via via sempre più volenti col trascorrere delle ore. Saranno ancora parzialmente risparmiate le regioni dell’estremo sud, ma già dalla serata il maltempo si espanderà ulteriormente e la giornata di venerdì 25 settembre sarà caratterizzata da forti precipitazioni anche nel meridione.