Maltempo e rovesci su tutto il paese, è così che il meteo dichiara finita l'estate 2020. In arrivo anche la prima neve in Italia.

La lunga estate del 202o sembra essere finita anche dal punto di vista del meteo, oltre che da quello evidente del calendario. Un settembre contraddistinto da tanto sole e afa, colpa dell’ormai noto anticlone africano che ha interessato l’Italia per diverse settimana nel corso della bella stagione di quest’anno.

“La pacchia è finita” direbbero gli amanti della tintarella in quanto è in arrivo il maltempo in buona parte delle regioni italiane.

Meteo, estate finita: arriva il maltempo

La “colpa” è del ciclone d’Islanda, quest’immensa nuvolaglia che per almeno 6 mesi staziona a vicende alterne sull’Atlantico e che tra nuvole e piogge dispenserà acqua anche sui paesi del Mediterraneo.

Fenomeni temporaleschi saranno presenti, specie nelle regione del Nord già da inizio settimana. L’arco alpino, il Piemonte, la Lombardia, la Liguria e l’Emilia Romagna inizieranno infatti a fare i conti con qualche rovescio temporalesco così come la Toscana (al mattino) e gli Appennini centrali (al pomeriggio). Le regioni del Sud saranno invece ancora protette dall’alta pressione di matrice africana.

Ne conseguirà un progressivo aumento dell’instabilità atmosferica, specialmente sulle regioni settentrionali e sulla Sardegna.Tra venerdì 25 e sabato 26 settembre, invece, temporali, colpi di vento e addirittura neve sulle cime interesseranno l’intero stivale.

Al Centro-Nord la perturbazione aumenterà la propria intensità con il passare dei giorni, dando luogo ad una prima fase di tempo diffusamente instabile, con occasione per molti rovesci e temporali.